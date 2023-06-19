عضو بـ«الشيوخ»: المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة لها مردود إيجابي سريع

قال الدكتور محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إنّ الملف الصحي من أهم الأهداف الاستراتيجية للجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن التعليم والصحي أكثر ملفين خدميين يمسان المواطن المصري بشكل مباشر.

«البدري»: المبادرة الصحية محاولة لإصلاح النظام الصحي

وأضاف «البدري» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة» على شاشة «قناة dmc»، من تقديم الإعلامية شيرين عفت، وذلك، خلال حديثه عن إنجازات قطاع الصحة بعد ثورة 30 يونيو: «مشكلة القطاع الصحي أن الإصلاح فيه صعب، لأنه طويل ولا يسفر عن نتائج ملموسة في مدة زمنية قصيرة، حيث نحتاج دائما إلى مدد زمنية طويلة، ومن هنا كان التوجه نحو المبادرات».

وتابع، أن المبادرات الصحية الرئاسية في قطاع الصحة التي تستهدف شريحة بعينها تمنح مردودا إيجابيا سريعا، ومن هنا كانت فكرة المبادرات، وبالتوازي مع محاولة إصلاح النظام الصحي على المدى الطويل التي تنتهي بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، كان هناك المبادرات الرئاسية التي غطت شرائح كثيرة جدا في المجتمع عبر السنوات الأخيرة.

وأوضح: «عندما نتحدث عن المبادرات الرئاسية، يجب أن يكون على رأسها مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر وعلاج فيروس سي والأمراض غير السارية، لأنها هذه المبادرة فريدة من نوعها وينبغي أن توضع في مصاف مختلف عن المبادرات الأخرى، ولو لم تقدم القيادة السياسية للقطاع الصحي في الدولة المصرية بالسنوات الأخيرة سوى القضاء على فيروس سي لكفتهم وفاضت».