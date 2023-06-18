برلمانية: المبادرات الرئاسية بمثابة انتعاشة قلبية للقطاع الصحي

قالت الدكتورة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو حزب الإصلاح والتنمية، إنّ المبادرات الصحية بمثابة انتعاشة قلبية للقطاع الصحي، إذ جرى إنشاء أفخم المستشفيات ولا يوجد بها كوادر طبية، ومن ثم، فإن انتشار المبادرات الرئاسية حقق العدالة الصحية.

المبادرات الرئاسية تعاملت مع الأمراض الأكثر انتشارا

وأضافت سعيد، خلال حوارها عبر قناة «اكسترا لايف»، على هامش مشاركتها في الحوار الوطني: «المبادرات الرئاسية تعاملت مع الأمراض الأكثر انتشارا، كما أن هناك رفع كفاءة المستشفيات، حيث يتم إحلالها وتجديدها بشكل كبير على مستوى الجمهورية».

نقص شديد في الكوادر الطبية

وتابعت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: «الحوار الوطني سيناقش الموضوعات ذات الصلة بالملف الصحي مثل هجرة الأطباء، حيث يوجد نقص شديد في الكوادر الطبية بسبب هجرتهم، لأن بيئة العمل غير جاذبة وغير مؤمنة، والفريق الصحي يحتاج إلى بيئة عمل آمنة، وهو ما يمكن تحقيقه بصدور قانون المسؤولية الطبية، وهو قانون مختص بالتعاون بين المواطنين مقدمي الخدمة من الفريق الصحي ومستقبلي الخدمة من المواطنين العاديين، فلا يجب معاملة الطبيب أو الممرض بقانون العقوبات الذي يُعامل به المجرم».