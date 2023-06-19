كارول سماحة تكشف عن موعد طرح أغنيتها الجديدة «نسخة مني»

تستعد الفنانة كارول سماحة لطرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «نسخة مني»، وبالفعل طرحت البوستر الرسمي الخاص بها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

موعد طرح أغنية كارول سماحة

وظهرت الفنانة كارول سماحة على البوستر وهي تحتضن حبيبها، وكشفت عن الموعد المحدد لطرح الأغنية فقالت «‎وبطفّي عيوني تعيشوا عيونك.. ‎نسخة مني الأربعاء 21 يونيو 2023 على قناتي على يوتيوب وكل المواقع الموسيقية».

وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب وشاركت كارول سماحة جمهورها بجزء صغير منها من خلال صفحتها الخاصة على إنستجرام قبل طرحها.

يذكر أن الفنانة كارول سماحة كانت قد طرحت مؤخرا ألبوما غنائيا جديدا، حمل اسم الألبوم الذهبي والذي قدمت من خلاله عددا من قصائد محمود درويش كان من بينها الرحلة وقطار الساعة الواحدة وأيها المارون وبيروت وغيرها وحقق الألبوم نجاحا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.