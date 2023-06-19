نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاءات محطات المياه بالعياط

أجرى إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة تفقدية بمركز العياط، شملت مشروع بوستر مياه الشرب ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي ومشروع محطة رفع الصرف الصحي بمشروع الإسكان الاجتماعي بجرزا، لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال المحطات تمهيدا لدخولها الخدمة الفعلية.

الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني

تابع نائب محافظ الجيزة أعمال الحفر لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بجرزا ضمن مشروع صرف صحي الرهاوي لمعالجة مياه الصرف الصحي لقرى ميت القائد وكفر قاسم والمقاطفية وكفر عمار ومنشأة أبوالعباس وكفر بركات والناصرية والبرغوتي وزاوية أبو سويلم والقطوري والرقة، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد للمشروع، إضافة إلى متابعة مشروع الصرف الصحي بشارع الجمهورية بمدينة العياط.

توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى

ومن ناحية أخرى، تفقد نائب محافظ الجيزة الوحدة الصحية بقرية اللشت ومركز الرعاية الصحية الأولية بكفر تركي، للتأكد من انتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية وتقديم الرعاية الصحية للمترددين عليها، كما حرص على التحدث مع الأطقم الطبية للوقوف على احتياجهم لأي دعم للوصول إلى أعلى مستوى، مشددا على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى المترددين.