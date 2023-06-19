وزير خارجية قطر يستبعد حلاً عسكرياً: يجب إعلاء مصلحة الشعب السوداني

قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، إنه لا حل عسكري للنزاع في السودان، مُطالبًا طرفي الصراع بإعلاء المصلحة العامة للشعب السوداني.

مؤتمر تنسيق الاستجابة الإنسانية

وأضاف وزير الخارجية القطري، في كلمته خلال مؤتمر تنسيق الاستجابة الإنسانية في السودان، التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أنه يجب مواصلة الجهود الإنمائية والعمل على الاستقرار بالسودان.

وطالب وزير الخارجية القطري طرفي الصراع بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون تمييز، وفقًا للمعايير الدولية الإنسانية المعروفة.

خطة الاستجابة الإنسانية

وتابع أن دولة قطر دائمًا ما تقف مع أشقائها في السودان لدعم السلام، لافتًا إلى أن الأزمة السودانية متفاقمة وتحتاج إلى التمويل الكافي لسد الفجوة في خطة الاستجابة الإنسانية للسودان.

وأعلن وزير الخارجية القطري عن مساعدات إنسانية تقدر بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، وذلك لدعم جهود خطة الاستجابة الإنسانية للسودان، مُشيرًا إلى أن دولة قطر لن تدخر جهدًا في الوقوف بجانب الشعب السوداني حتى يتجاوز هذه الأزمة.