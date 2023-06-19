لخريجي كليات التجارة.. اعرف الوظائف المتاحة بالقطار الكهربائي الخفيف

كشفت الهيئة القومية لمترو الأنفاق، عن تفاصيل الوظائف المحاسبية من قسم التجارة والأعمال في القطار الكهربائي الخفيف، موضحة أن آخر موعد للتقديم هو يوم 13 يوليو المقبل، مشددة على جميع المتقدمين بضرورة الالتزام الكامل بمواعيد التقديم.

وفق مستند رسمي صادر عن الهيئة القومية لمترو الأنفاق، ترصد «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل الوظائف المحاسبية بالقطار الكهربائي الخفيف، في إطار دورها الخدمي.

وظيفة محاسب:

- بكالوريوس التجارة أو ما يعادلها قسم محاسبة تقدير عام جيد جداً

- لا يويد السن عن 35 عاما.

- 3 سنوات خبرة علمية فيما فوق في العمل في الشئون المالية والمحاسبة.

- اللغة الإنجليزية ممتازة قراءة وكتابة.

- على دراية بالمهارات المهنية مثل الإدارة المالية وإدارة رأس المال ومعايير محاسبة الشركات والسياسات المحاسبية وقوانين الضرائب.

وظيفة محاسب كاشير:

- بكالوريوس التجارة أو ما يعادلها قسم المحاسبة تقدير عام جيد جداً.

- لا يزيد السن عن 35 عاما.

- 3 سنوات خبرة عملية فيما فوق في الشئون المالية وتشغيل رأس المال.

- أن يكون على دراية بمعايير محاسبة الشركات والسياسات المحاسبية وقوانين الضرائب.

- اللغة الإنجليزية ممتاز قراءة وكتابة.

وظيفة أخصائي مشتريات:

- بكالوريوس التجارة أو ما يعادلها تقدير عام جيد جداً.

- ألا يزيد السن عن 35 عاما.

- 3 سنوات خبرة عملية فيما فوق في اللوجيستيات والمشتريات وعلى دراية بشراء المواد والمعرفة المهنية وبارع في برامج الميكروسوفت.

- اللغة الإنجليزية ممتاز قراءة وكتابة.

وظيفة أمين مخازن وإدارة الأصول

- بكالوريس التجارة أو ما يعادلها تقدير عام جيد جداً.

- لا يزيد السن عن 35 سنة.

- 3 سنوات خبرة عملية فيما فوق في إدارة التخزين والمخازن ومتابعة الأصول.

- اللغة الإنجليزية ممتاز قراءة وكتابة.