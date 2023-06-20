طقس آخر يوم في فصل الربيع.. التقلبات الجوية تنتهي برياح وأمطار خفيفة

لم يتبقى سوى سويعات قليلة وينتهي فصل الربيع المعروف مناخيا، بأنه فصل التقلبات الجوية السريعة، لكنه يقضى آخر أيامه دون حدوث تقلبات جوية، مكتفيًا بالعاصفة الترابية الشديدة والأمطار الرعدية التي ضربت البلاد قبل أسبوعين، ليودعنا فصل الربيع في هدوء وسلام.

وتشهد حالة الطقس يوم الثلاثاء آخر أيام فصل الربيع، انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ويكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون مائل الحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة ليلا على كل الأنحاء.

رياح وأمطار خفيفة في آخر أيام فصل الربيع

أما الظواهر الجوية المؤثر في حالة الطقس يوم الثلاثاء آخر أيام فصل الربيع، تتمثل في فرص تساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الثلاثاء 20 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

بدابة فصل الصيف

ويبدأ فصل الصيف غدا الأربعاء 21-6-2023، ويعتبر هو أكثر فصول العام استقرارا في الأحوال الجوية، إذ تتأثر البلاد خلاله بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع فى نسب الرطوبة، التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس خاصة في شهري يوليو وأغسطس.

كما يتأثر فصل الصيف أحيانا بامتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي يجلب كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة في بعض الأحيان.