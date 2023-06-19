«رواد النيل»: التضمين المالي يؤدي لتحقيق التنمية الشاملة

أكد الدكتور أحمد حسني مدير عام مراكز تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل بالبنك المركزي، أن التركيز على التضمين المالي يؤدي إلى تحقيق تنمية شاملة، مشيرا إلى أن البنك المركزي حينما تبنى مبادرة رواد النيل وخصص لها موارد بناها على عدة ركائز.

المشروعات ذات الأولوية

وأضاف الدكتور أحمد حسني، خلال حوار ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن الدور الثاني المحوري للبنوك في هذه المبادرة هو تخصص الأموال التي تجمعها وتمويل المشروعات ذات الأولوية التي تساعد على كثافة العمالة، وتنتج سلعا وسيطة.

المشروعات الصغيرة

وتابع: «من ضمن أولويات مبادرة النيل مشروعات كبرى ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر»، مشيرا إلى أن هيكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها يتضمن قطاعات كثيرة غير رسمية بشكل كبير، مشددا على ضرورة توجيه المستثمر للذهاب للصناعات ذات قدرات تصديرية والمشروعات التي تقوم على الإبداع والابتكار.