«زراعة الشيوخ» تناقش معوقات الإنتاج الزراعي

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد فوزي، بشأن تذليل المعوقات التي تواجه قطاع الزراعة والإنتاج الزراعي في مصر.

واستعرض النائب أحمد فوزي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أهم المشكلات التي تواجه القطاع، من بينها ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والتقاوي والمبيدات، وإهدار كميات كبيرة من المياه نتيجة الري بالغمر، وخاصة في الأراضي القديمة، وارتفاع مستوي المياه الأرضي وزيادة ملوحة الأراضي الزراعية في الأراضي القديمة، وكثرة الآفات والأمراض الحشرية، وزيادة نسبة الفاقد من المنتج الزراعي نتيجة سوء التداول والحصاد والنقل وقلة التكنولوجيا، وعدم توفر شبكة ري حديثة عند أغلب المزارعين سواء للري بالرش أو التنقيط، وعدم توفر مرشدين زراعيين وشبكة إرشاد تكون حلقة الوصل بين مراكز الأبحاث والمزارعين.

الدولة قامت بعدد من الخطوات المهمة للنهوض بقطاع الزراعة

ومن جانبه، قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن الدولة قامت بعدد من الخطوات المهمة، للنهوض بقطاع الزراعة، منها ما يتعلق بالتوسع الأفقي، لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتوفير الأمن الغذائي، وتحديات التغيير المناخى، مشيرا إلى إعادة إحياء مشروع توشكى وشرق العوينات، بالإضافة إلى مشروع الدلتا الجديد، ومشروع الترعة الصناعية الجديدة.

واستعرض، أيضا جهود التنمية في سيناء وما تم مؤخرا بشأن إعادة دخول سماد اليوريا للزراعة في سيناء.

واوضح أن هناك خطة قومية لمواجهة حشرة الحشد، واستعدادات بمبيدات متخصصة متوفرة بجميع أنحاء الجمهورية عبر الإدارات الزراعية.

كما استعرض الجهود بشأن تغيير نظام الري إلى نظم الرى الحديث.

إعادة النظر في تطبيق نظم الرى الحديث

وبدوره رأى المهندس عبد السلام الجبلى رئيس الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية دراسة إعادة النظر في تطبيق نظم الرى الحديث، خاصة في ظل عدم الإقبال من المزارعين علي التحول لذلك النظام بسبب التكاليف حتى وإن كان من خلال قرض ميسر.

واقترح الجبلي، دراسة قيام الحكومة بتولي مهمة تغيير كل الأراضي لنظم الرى الحديث، على أن تحصل التكاليف من أصحاب الأراضي بأقساط وآليات محددة تناسب المزارعين، وذلك لضمان تطبيق المنظومة الحديثة في مختلف الأراضي بالشكل والجودة المطلوبة وبشكل سريع يحقق الهدف وهو ترشيد الاستهلاك من المياه.