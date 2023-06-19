جورج وسوف يروج لحفله الغنائي في بيروت خلال عيد الأضحى

روّج الفنان جورج وسوف، عبر حسابه على منصّة الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لحفله الغنائي المقرر إحياؤه يوم 30 يونيو في بيروت، ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك بمشاركة الفنان عاصي الحلاني.

ونشر جورج وسوف البوستر الدعائي للحفل وعلق قائلا: «بيروت بالقلب وسعيد كون معكم بسهرة العيد بـ30 يونيو».

حفل جورج وسوف في مصر

وأحيا مؤخرًا جورج وسوف في مصر بمدينة طابا حفل غنائي ناجح رفع شعار كامل العدد، وحرص جمهور أبو وديع استقباله في المطار فور وصوله، ونادوا عليه قائلين: «أبو وديع»، وكتب عبر «إنستجرام»: «وصلت مأخر بالليل، وافتكرت ما حدا هيعرف مدينة طابا».

يذكر أن آخر أغنيات جورج وسوف إهداءً لابنه وديع، وحملت اسم «نص عمري»، من كلمات خالد تاج الدين وألحان محمد يحيى.