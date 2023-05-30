«مياه الإسكندرية» تطلق سيارات متنقلة لخدمة كبار السن والعملاء

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أماكن تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات الواقعة بنطاق عملها، بدء من اليوم حتى 3 يونيه، للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، وضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية لها.

مواعيد تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقله بالقطاعات

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، في منشور على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد وأماكن تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات كالتالي:

- مواعيد تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة «سيارة شرق» رافع محمد نجيب أمام بنك مصر- سيدي بشر من 9 صباحا لـ8 مساء

- مواعيد تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقله بقطاع «سيارة وسط» أيام - 30- 31 مايو 2023 - أمام فرع محرم بك من 8 صباحا إلى 3.30 عصرا

- مواعيد تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقله بقطاع «بشاير الخير 3» القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي، من 4 عصرا إلى 8 مساء

- مواعيد تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «سيارة غرب» مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان من 10 صباحا حتى 3.30 عصرا.

- مواعيد تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقله بقطاع «أمام فرع شركة المياه بالبيطاش» من 4 عصرا إلى 9 مساء

أرقام تواصل بسيارات خدمة العملاء المتنقلة

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات كالتالي:

- للتواصل سيارة شرق 01275918005

- للتواصل سيارة وسط 01275918001

- للتواصل سيارة غرب 01275918003

خدمات تقدمها سيارات خدمة العملاء

وأشارت مياه الإسكندرية، إلى الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات للمواطنين كالتالي:

- تعاقد على إدخال العدادات

- استقبال شكاوى

-شحن كروت العدادات مسبقة الدفع

- الاستعلام عن الفواتير

- سداد الفواتير

- فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة

وأعلنت عن تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة، لأخذ عينات من العقارات المحيطة، للتأكد من جودة المياه، إضافة إلى فريق من إدارة التوعية، وإدارة التسويق، لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.