منافذ خارجية لتقديم الخدمات لعملاء شركة مياه الإسكندرية.. المناطق والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن توافر منافذ خدمة العملاء الخارجية لتقديم خدماتها للجمهور اليوم «الجمعة» ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول الى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية لها.

الخدمات التي تقوم بها منافذ خدمة العملاء الخارجية

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية إلى الخدمات التي تقوم بها منافذ خدمة العملاء الخارجية للمواطنين وهي كالتالي:

- تعاقد على إدخال العدادات

- استقبال شكاوى

- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع

- الاستعلام عن الفواتير

- سداد الفواتير

اماكن ومواعيد عمل منافذ خدمة العملاء الخارجية

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية مواعيد وأماكن منافذ خدمة العملاء كالتالي:

** منفذ مول جرين بلازا «مول جرين بلازا - الدور الاول- بجوار العربية للطيران»، من الساعة 2 عصرا حتى الساعة 8 مساءً.

**منفذ الإبراهيمية 2 «شارع عبد المنعم سند - الابراهيمية القديم - بجوار شركة الكهرباء» من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 عصرا.

**منفذ سيدي بشر2 «اول خالد بن الوليد- محطة ترام سيدي بشر» من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 عصرا.

** منفذ النزهة 2 «النزهة بجوار محطة النزهة - طريق المطار»، من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 عصرا

** منفذ العامرية 2 «شارع ابراهيم كفته - مربع الورش - العامرية» من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 عصرا.