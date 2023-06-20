ورش لتعليم الأطفال مجسمات الكعبة وندوات عن مناسك الحج بالإسماعيلية

عقدت الغرفة التجارية في الإسماعيلية، ورش تعليمية للأطفال، ضمن ضمن النشاط الصيفي بالتنسيق مع مجلس سيدات الأعمال، تعليم البراعم المتدربين كيفية صناعة مجسمات الكعبة من الخرز.

وقال المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية في الإسماعيلية، إن الفعاليات تأتي على هامش «معرض أهلا رمضان» بحديقة الشيخ زايد بوسط المدينة، للأسبوع الخامس على التوالي.

ندوات للأطفال عن مناسك الحج

وشهدت ورش الغرفة التجارية، تقديم ندوة تثقيفية للأطفال والبراعم والرائدات والمتدربات المشاركين في الورش المجانية، وتقديم المعلومات المبسطة عن مناسك ومراسم الحج، مع قرب استقبال عيد الأضحى المبارك.

وتفقد المهندس أحمد عثمان معرض براعم المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال، ووزع على المشاركين شهادات التقدير والهدايا العينية، على هامش عررض المشاركين تطبيقاتهم من المشغولات اليدوية، التي صنعوها بأيديهم خلال الورش المجانية بمعرض أهلا رمضان، لتشجيعهم على المشاركة الإيجابية خلال فصل الصيف.

والتقى رئيس الغرفة التجارية في الإسماعيلية، بمجموعة من المتدربين «البراعم»، واستمع لشرح بعضهم، موجها الشكر للمتدربات المتطوعات من العارضات بالمعرض.