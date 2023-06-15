ضبط عاطل بحوزته 150 طربة حشيش في فايد بالإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث مركز فايد بالإسماعيلية برئاسة المقدم محمود عبداللطيف، القبض على أحد العناصر الإجرامية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش في حملة أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من اللواء محمد عبد الرحيم مدير المباحث الجنائية يفيد ورود معلومات لضباط المباحث الجنائية بتسلم أحد العناصر كمية من المخدرات ينوي بيعها وتوزيعها علي صغار التجار في فايد.

القبض على المتهم

ورصدت تحريات النقيب أحمد حمدي معاون مباحث فايد بالإسماعيلية، نشاط المتهم في عدد من المناطق بدائرة المركز وتردده على أحد المناطق التي يتخذها مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي وتخزين المواد المخدرة.

وتمكنت مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء محمد عبد الباسط و أحمد ممتاز، من رصد المتهم ووصوله إلى مكان تخزين المواد المخدرة وألقت القبض عليه وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش.

التحفظ على المواد المخدرة المضبوطة

وتحفظت الشرطة على المواد المخدرة المضبوطة والمتهم وهاتف محمول ومبلغ مالي وحررت محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة، وكانت مباحث فايد نجحت الأحد الماضي في ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة في أحد المخازن السرية بقرية سرابيوم بدائرة المركز وبداخله 850 طربة حشيش