الشيخ علي جمعة يوضح معنى وضوابط الإحرام عبر قناة الناس

نشرت قناة «الناس»، فيديو قصير «ريلز» عبر «فيسبوك»، للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، يوضح معنى الإحرام والأفعال المحظورة عند الإحرام.

الإحرام يمنع الإنسان من المعتاد الحلال المباح

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إنّ الإحرام يمنع الإنسان من المعتاد الحلال المباح، مثل الامتناع عن الصيد والأكل منه، وارتداء المخيط والحلق وتقليم الأظافر، كما أنه يمنع المرأة من تغطية الوجه وارتداء قفازات اليدين على الرغم من كونهم أمور مباحة ومعتادة في الأوقات المختلفة.

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.