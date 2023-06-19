أستاذ مناعة لـ«قناة الناس»: الاستماع لإشارات الجسد يجنبك الإصابة بالأمراض

قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة بكلية الصيدلة جامعة الأزهر، إنَّ جسم الإنسان يرسل إشارات على مدار اليوم، وعلى صاحبه استقبالها وفهمها لمعالجة أي مشكلة صحية في بدايتها أو تجنب الإصابة بالأمراض.

الجسم يرسل إشارات تحذير

وأضافت «الشريف»، خلال استضافتها ببرنامج «البيت» تقديم الإعلامية سالي سالم على شاشة «قناة الناس»، أنَّه طوال الوقت الجسم يرسل إشارات تحذير أو تنبيه لا يجب تجاهلها بل استمع إليها، مثل إشارة الإحساس بالعطش تدل على نقص المياه وحاجة الجسم له.

خلقنا الله في أحسن تقويم بلا مشاكل صحية

تابع أستاذ المناعة بكلية الصيدلة: «الطبيعي أن الإنسان ربنا خلقه في أحسن تقويم بلا أي مشاكل صحية، فالإمساك عرض صحي غير طبيعي ويدل على وجود مشكلة وكذلك «فقدان الشهية» وغيرها من الأعراض التي تبدو بسيطة ولكن دون مرض عضوي واضح فهي استغاثة للتخلص من سموم الجسم».