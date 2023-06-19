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 علي جمعة: الشيخ الشعراوي حذر الناس من خطر الإخوان

كتب:

محمد أيمن سالم
10:54 م | الإثنين 19 يونيو 2023
الدكتور علي جمعة

الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الشيخ محمد متولي الشعراوي، كان مهتما بوطنه ومخلصا، وتعامل مع كل التيارات ونبذ من اقتنع أنهم ضد الوطن.

 

الشعراوي يكشف حقيقة الإخوان

وتابع مفتي مصر السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج مع الناس، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: «الإخوان المسلمين ظهرت سنة 28، وسنة 39 اقتنعت إنه من أجل التغيير، لا بد من استيلائها على الحكم، الشيخ الشعراوى حب يعرف الإخوان دول إيه، فحذر ابنه سامي من الانضمام إليهم، لأن هؤلاء الناس لا يسمعون إلا حناجرهم».

وأضاف مفتي مصر السابق، «ولما قال الكلام ده في حوار صحفي في المصور، فرد عليه عمر التلمساني كان المرشد، فالشيخ الشعراوي كتبوه في الموسوعات بتاعتهم، يعنى حاجة مقززة، يعني الحمد لله الشيخ الشعراوي عرف حقيقتهم وحذر الناس من خطرهم».

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