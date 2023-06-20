لماذا حاول الإخوان طمس الهوية المصرية؟.. باحث في الحركات المتطرفة يوضح

قال منير أديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، إنَّه كان هناك عبث من جماعة الإخوان تجاه مفهوم الوطنية والمواطنة والهوية المصرية، مع محاولات لطمس الهوية خلال الفترة التي أعقبت وصولهم إلى السلطة، وحتى ثورة 30 يونيو التي أطاحت بهم.

أديب: جماعة الإخوان تسعى إلى تغيير الهوية المصرية من جذورها

وأضاف «أديب» خلال مداخلة هاتفية لفقرة خاصة عن ثورة 30 يونيو، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ جماعة الإخوان تسعى إلى تغيير الهوية المصرية من جذورها نتيجة الفهم الخاطئ عن الدين، وهذا هو الخطر، وخطورة الأمر محله الرئيسي والحقيقي، أن هؤلاء يعبثون بالأصول لمفهوم الدولة الوطنية، قائلاً «أنا مصري أو عربي أنتمي لوطني وأعبر عن حقيقة الدين».

خطر الجماعة لا يقتصر على وجود التنظيم

وتابع الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، موضحا أن خطر الجماعة لا يقتصر على وجود التنظيم الذي يقف أمام مشروع الدولة الوطنية فقط، بممارسته بعض الأنشطة غير المشروعة، وهو ما يمثل خطر حقيقيا، لكن أيضا يمتد إلى خطر آخر متعلق بتبديل وتغيير الهوية المصرية العربية الناتج عن فهمهم الخاطيء لتعاليم الدين الإسلامي.