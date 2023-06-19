الطريق إلى الوطن.. «30 يونيو» تدعم شعار «صُنع في مصر»

طفرة غير مسبوقة فى الصادرات المصرية مدعومة بسياسات وطنية لنهضة تصديرية مستدامة، حيث تمكنت الدولة المصرية من تحقيق قفزة غير مسبوقة فى إجمالى قيمة صادراتها، وذلك بعد أن عكفت على مدار الأعوام الثمانية الماضية على وضع وتنفيذ خطة استراتيجية متكاملة داعمة ومحفزة لقطاع التصدير الذى يكتسب أهمية خاصة فى أجندة الأولويات والتوجهات التنموية للسياسات الاقتصادية للدولة.

وفى هذا الصدد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً ضمن سلسلة «أين كنا وكيف أصبحنا» يسلط الضوء على تحقيق الصادرات المصرية طفرة غير مسبوقة مدعومة بسياسات وطنية لنهضة تصديرية مستدامة، وذلك على مدار 8 سنوات من تطوير قدرات القطاعات التصديرية ودعم شعار «صُنع فى مصر» ليوضح التقرير ما يلى: