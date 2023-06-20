«القومي للنهوض بالقمح»: هدفنا الوصول لـ60% من الاكتفاء الذاتي خلال عامين

قال الدكتور رضا محمد علي رئيس المشروع القومي للنهوض بالقمح، إن القيادة السياسية اهتمت بملف الأمن الغذائي، خاصة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، لافتا إلى أنه جرى زراعة 3.2 مليون فدان من القمح العام الماضي، يخرج منها 10 ملايين طن، يغطي نحو 55% من احتياجاتنا.

احتياجاتنا من القمح

أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، على قناة cbc، نهدف في 2020/2025 إلى تغطية 60% من احتياجاتنا من القمح، وفى 2030، نصل إلى 70%، وإن شاء الله قادرون على ذلك، موضحا نحن نعمل باستراتيجية موضوعة، وعدة محاور في وقت واحد.

توشكى وشرق العوينات وجنة مصر

تابع رضا محمد علي، عندما أريد زيادة المساحات المنزرعة من القمح، لا بد أن يكون من خلال الأراضي الجديدة، لافتا إلى أنه كل عام يتم مضاعفة هذه المساحات، وكل عام نحتاج لزيادة 500 فدان قمح، وذلك بالمشروعات القومية الجديدة، مثل توشكى وشرق العوينات وجنة مصر، ومستقبل مصر، كما نستنبط أصناف تتلائم مع الظروف المناخية البيئية القاسية وهي مصرية خالصة، والسمعة المصرية للتقاوي، لها طلب في الدول الخارجية.