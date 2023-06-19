برلماني ليبي للقاهرة الإخبارية: لن ننسى مواقف مصر المشرفة مع شعبنا

أثنى عز الدين قويرب، عضو مجلس النواب الليبي، على الدور المصري في المنطقة، مُثمنًا الدعم والمساندة التي تقدمها مصر قيادةً وشعبًا للشعب الليبي.

وأضاف عضو مجلس النواب الليبي، خلال مُداخلة هاتفية خاصة مع قناة القاهرة الإخبارية، أن ليبيا لن تنسى المواقف المصرية المشرفة مع الشعب الليبي.

مجلس النواب

وتابع أن نواب البرلمان قاموا بوضع القوانين وتقديمها إلى مجلس النواب من خلال لجنة 6+6 لافتًا إلى أنه من حق نواب البرلمان إبداء آرائهم في مسودة اللجنة، وعلى أعضاء اللجنة تقديم التبرير للقوانين الواردة في المسودة.

وأشار إلى أن ما خرج من لجنة 6+6 يُمكن البناء عليه، مع الأخذ في الاعتبار أن المسودة من الممكن أن تحتاج إلى بعض التعديلات، بحسب رؤية أعضاء البرلمان الليبي.

نواب البرلمان الليبي

وأوضح أن اللجنة مُستعدة للجلوس مع نواب البرلمان الليبي وأعضاء اللجنة من البرلمانيين للتناقش حول مخرجات المسودة.