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المستشار حنفي جبالي لـ«القاهرة الإخبارية»: نعمل على تبادل الخبرات البرلمانية مع ليبيا

كتب:

محمد أيمن سالم
08:59 م | الإثنين 19 يونيو 2023
رئيس مجلس النواب

رئيس مجلس النواب

أكد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، أن أساس زيارته لمقر مجلس النواب الليبي هو العلاقة المتميزة بين البلدين، وهو ما ينعكس على العلاقة الشعبية بين مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح ومجلس النواب المصري.

زيارة رئيس البرلمان الليبي لمصر 

وأضاف جبالي، في حواره عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «حضرنا اليوم، أنا وزملائي من أعضاء مجلس النواب المصري لزيارة مجلس النواب الليبي، وكان رئيس البرلمان الليبي شرفنا بزيارته للقاهرة».

تبادل الخبرات البرلمانية 

وتابع رئيس مجلس النواب: «زيارتنا تمثل دعما مستمرا للشعب الليبي ومجلس النواب الليبي الصديق، وهناك خبرات في كل مجلس نيابي على مستوى العالم ويجب أن يتم تبادلها من أجل تكثيفها، حيث نعمل على تبادل الخبرات البرلمانية بين مصر وليبيا».

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