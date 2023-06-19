إمام مسجد عمرو بن العاص: الكل يذهب إلى باب النبي ويضع أحماله وأوزاره

قال الدكتور الشيخ يسري عزام إمام مسجد عمرو بن العاص، إنه يشعر بسعادة لا توصف بسبب وجوده في المدينة المنورة من أجل أداء الحج، موضحًا: «عندما نزور سيدنا النبي أقول بلغت مرادي ونلت المنى وجاد سروري وزال العنا، وما الذي أرتجي بعد هذا، وهذا الحبيب وهذا أنا».

وأضاف عزام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»: «في كل مكان نتنسم عبير سيدنا النبي، نقول هنا مشي النبي، وهنا صلى وهنا جلس، فرحة كبيرة جدا، والناس هنا أفواج، أعداد ضخمة تزور سيدنا النبي هذا العام».

وتابع: «الكل يأتي على باب سيدنا النبي ويضع أحماله وأوزاره، من أحسن اللحظات أن يقف ويقول السلام عليك يا سيدي يا رسول الله ويتنسم العبير النبوي الشريف في هذه البقاع المباركة، وأسأل الله تعالى ألا يحرمنا من زيارته ما حيينا ويرزقنا الزيارة والحج كل عام وعلى الدوام، وما ذلك على الله بعزيز».