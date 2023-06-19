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7 شروط وضوابط لأداء صلاة عيد الأضحى في المساجد للرجال والنساء

كتب:

محمد أباظة
11:10 م | الإثنين 19 يونيو 2023
صلاة العيد ـ أرشيفية

صلاة العيد ـ أرشيفية

عدد من الضوابط والشروط المتعلقة بإقامة صلاة عيد الأضحى في جميع المساجد والساحات، أعلنتها وزارة الأوقاف هذا العام، إذ تقام الصلاة في جميع المساجد والساحات التي تشهد صلاة الجمعة، كما تحدد كل مديرية الساحات المخصصة للصلاة.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه على جميع المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات العيد للسيدات، سواء داخل المساجد التي بها صلاة العيد، أو في الساحات، وذلك ضمن الشروط والضوابط، والتي منها:

شروط صلاة عيد الأضحى  

- اتخاذ اللازم لتوفير المكان الخاص بالسيدات، دون أن يحدث تداخل في الصفوف مع الرجال.

- الاستعانة بالواعظات المعينات والمعتمدات بالوزارة للتعاون مع المديريات في مكان السيدات.

مدة الخطبة في صلاة عيد الأضحى

خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة.

- الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا.

- السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام.

- السماح باصطحاب الأطفال لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وذلك لإدخال البهجة عليهم.

- أن يُجرى الإعداد من خلال المديريات الإقليمية لتجهيز المئات من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى لصلاة عيد الأضحى المبارك.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.