تعرف على إجازة عيد الأضحى 2023.. 5 أيام متتالية

كشفت مصادر حكومية أنه من المقرر خلال الساعات المقبلة، عقد مؤتمر من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي للإعلان عن إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 للقطاع الحكومي رسميا، بعد إعلان دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية أن اليوم الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1444 هجريا.

إجازة عيد الأضحى المبارك بالقطاع الحكومي

ومن المقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى المبارك 5 أيام متتالية تبدأ من أيام الثلاثاء المقبل الموافق 27 من شهر يونيو الجاري بمناسبة وقفة عرفة ويوم الأربعاء 28 يونيو يوافق أول أيام إجازة عيد الأضحى ويوم الخميس 29 يونيو يوافق ثاني أيام إجازة عيد الأضحى ويوم الجمعة 30 يونيو ثالث أيام إجازة عيد الأضحى ويوم السبت 1 يوليو رابع أيام إجازة عيد الأضحى ووفقًا لقانون العمل كل أيام إجازة العيد الأضحى ستكون بأجر كامل للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وكذلك القطاع الخاص.

موعد إجازة أول أيام عيد الأضحى 2023

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية أصدر بيانا أعلن فيه موعد العيد الأضحى ووقفة عرفات، موضحًا أنَّ وقفة عرفات فلكيًا تتوافق مع يوم الثلاثاء الموافق 27 من يونيو وأول أيام العيد الأضحى يوم الأربعاء الموافق 28 من يونيو 2023.

إجازات العاملين بالحكومة والقطاع الخاص خلال عام 2023

فيما يتبقى 5 أيام إجازة للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص خلال العام الجاري 2023 وهي «إجازة رأس السنة الهجرية وتوافق الأربعاء 19 يوليو - إجازة عيد الثورة وتوافق الأحد 23 يوليو - إجازة المولد النبوي الشريف وتوافق 27 سبتمبر 2023 - عيد القوات المسلحة ويوافق الجمعة 6 أكتوبر 2023».