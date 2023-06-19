تامر حسني يحيي حفلا بالأردن في عيد الأضحى

انضم الفنان تامر حسني إلى نجوم حفلات عيد الأضحى، وبالفعل كشف من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام عن تفاصيل حفلته التي سيحييها في الأردن.

تفاصيل حفل تامر حسني في العيد

وشارك الفنان تامر حسني جمهوره بفيديو يعلن من خلاله تفاصيل حفلته في عيد الأضحى وعلق عليه: «جمهور الأردن العظيم وحشتوني أوي أوي أوي مستنيكم كلكم في الحفلة وبعد الحفلة نروح السينما نشوف فيلم تاج إن شاء الله».

تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد في عيد الأضحى

يذكر أن الفنان تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد الذي يحمل اسم تاج في عيد الأضحى، الذي يشارك من خلاله بجانب عدد كبير من الفنانين منهم دينا الشربيني وبيومي فؤاد وساندي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

ويشارك تامر حسني في سباق أفلام عيد الأضحي بجانب عدد كبير من الأفلام التي تشعل المنافسة منها بيت الروبي والبعبع ومستر اكس.