باحث بالعلاقات الدولية: مصر قوة الاستقرار والأمن في المنطقة

قال الدكتور أيمن سمير، الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، إن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى مصر باعتبارها هي قوة الاستقرار والأمن في حوض البحر الأبيض المتوسط والمنطقة العربية والشرق الأوسط.

أمن وسلامة أكبر دولة في المنطقة

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج «التاسعة»، الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: «الدولة الأوروبية ترى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاع أن يحافظ على استقرار وأمن وسلامة أكبر دولة في المنطقة، التي كانت ستتجه للفوضى والتخريب بعد عام 2011، وكانت ألسنة اللهب مشتعلة، لكن الرئيس السيسي حافظ على أمن وسلامة الدولة، وانعكس ذلك على الأوضاع في المنطقة بالكامل».

مواجهة التحديات

وتابع: «مصر ضربت المثل في مواجهة التحديات، وأبرز تلك التحديات هي مواجهة الإرهاب، ودائما الاتحاد الأوروبي يشيد بوجهة نظر مصر التي نظرت للإرهاب منذ المرة الأولى باعتباره عملية مُسلسلة تبدأ بفكرة خاطئة وتمر بالتمويل وتنتهي بالفعل الإرهابي».