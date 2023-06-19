حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج.. دار الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤلا عبر صفحتها الرسمية على موقعها الإلكتروني وكان نصه: «ما حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج؟»، مؤكّدة أنَّ صيام يوم عرفة لغير الحجاج سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فضلًا عن أن النبي الكريم أوصى أمته بصيام يوم عرفة لما به من ثواب كبير.

حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج

وحول حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج، فقد أوضحت دار الإفتاء أنَّ ما يثبت صيام النبي ليوم عرفة هو ما ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ «صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ» قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم.

وعن حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج، فقد بينت دار الإفتاء المصرية أنَّ صيام يوم عرفة من أفضل وأحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى وذلك لحديث مسلم: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ.

دليل على صيام النبي ليوم عرفة

وحول صيام يوم عرفة لغير الحاج، فقد ذكرت دار الإفتاء أنَّه يجب على المسلمين أن يكثروا من الأعمال الصالحة في ذلك اليوم وذلك لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» أخرجه أبوداود وابن ماجه وغيرهما.