شروط التقديم في المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب بمسطرد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب، قبول دفعة جديدة 2023-2024 بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد، حيث تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية دور أول بنين فقط، ولا تقبل الطلاب الحاصلين على الإعدادية المهنية وطلاب الدمج.

شروط التقديم

وحددت شركة مياه الشرب بالقاهرة، شروط القبول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد، وهي كالتالي:

- التقديم على موقع شركة مياه الشرب من هنا

- التقديم يبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو، حتى الأحد 23 يوليو المقبل

- تقبل طلاب الشهادة الإعدادية العامة الحاصلين على الشهادة نفس العام 2023

- مجموع الدرجات القبول بالمدرسة حد أدنى 260 درجة أى 93% تقريبا والأولوية للأعلى مجموع

- بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الأزهرية للعام الدراسى 2023، يكون مجموع القبول 93% تقريبا كحد أدنى

- يتم قبول 5% من طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية من إجمالي عدد الطلاب المقبولين، بعد اجتياز اختبار القبول لكل محافظة، وتطبق عليهم نفس شروط القبول لطلاب الشهادة الاعدادية العامة

- قبول الطلاب الأعلى مجموع من محافظات القاهرة والقليوبية، ومدن القناة، حسب تنسيق كل محافظة على حده، وحسب الأعداد التي يتم تحديدها من مجلس إدارة المدرسة، مع شرط اجتياز اختبار القدرات، تحريري وإلكتروني والمقابلات الشخصية.

- يشترط حصول الطالب على نسبة 60% من اختبار القدرات التحريرية

موعد التقديم

- يتم الاعلان عن الأسماء المرشحة لإجراء اختبار القدرات والمقابلات بالمدرسة، على موقع شركة مياه الشرب يوم الخميس الموافق 27 يوليو المقبل.

- ضرورة إحضار أصل الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية، أو بيان النجاح وأصل شهادة الميلاد، للاطلاع عليها، عند حضور اختبارات، ولن يسمح بدخول الامتحان، بدون أصل الشهادة أو بيان النجاح.

- تجرى اختبارات القدرات التحريرية والإلكترونية في مواد الفصل الدراسي الثاني من عربي وإنجليزي ورياضيات وعلوم ودراسات.

- يلتزم ولي الأمر بتحرير طلب الالتحاق بعد تدوين البيانات، والتوقيع عليها وإرفاق هذا الطلب ضمن المرفقات على موقع الشركة ويتم رفض الطلبات غير الموقعة من ولي الأمر.

- ألا يزيد سن الطالب عن 18 عاما، عند التقديم في 1 أكتوبر المقبل، وتكون الأولوية للأصغر سنا.

- إرفاق المستندات مع طلب الالتحاق، وهي صورة الشهادة الإعدادية، وصورة طلب الالتحاق بالمدرسة موقع عليها ولي الأمر، وصورة بطاقة ولي الأمر، وصورة شهادة الميلاد.