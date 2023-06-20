الفنان أحمد إبراهيم يكشف عن تطورات حالته الصحية

كشف الفنان أحمد إبراهيم، عن تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بجلطة في المخ خلال الفترة الماضية، وأدت إلى إصابته بشلل نصفي.

أحمد إبراهيم يجري جلسات العلاج الطبيعي

قال أحمد إبراهيم في تصريحات لـ«الوطن»، إنه ما زال في المستشفى، ويجري جلسات العلاج الطبيعي، لكنه تحسن بشكل كبير خلال الأيام الماضية، مطالبا الجمهور بالدعاء له.

مرض أحمد إبراهيم

كان أحمد إبراهيم، نشر مقطع فيديو مؤخرا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من داخل أحد مستشفيات الإمارات الذي يتلقى العلاج به، وظهر في الفيديو الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، يجلس بجواره، حيث سافر خصيصا من أجل الاطمئنان عليه في الإمارات.

وحرص أحمد إبراهيم على التعليق على زيارة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية من خلال «الوطن»، قائلا: «زيارة الدكتور أشرف زكي لي داخل المستشفى أسهمت في رفع معنوياتي، لأنه أب لكل أعضاء نقابة المهن التمثيلية من الشباب».