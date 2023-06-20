تطرح خلال أيام.. «المركزي» يكشف عن التصميم النهائي لعملة الـ20 جنيها البلاستيكية

كشفت مصادر بالبنك المركزي المصري، عن التصميم النهائي لعملة الـ20 جنيها البلاستيكية الجديدة، التي سيطرحها خلال أيام، بالتزامن مع احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك.

ووفقاً لما قالته المصادر، فأن الـ20 جنيها الجديدة، سيتم تداولها في السوق المصرفية لأول مرة في تاريخ الجهاز المصرفي، كاشفا عن تصميمها النهائي.

وتكشف «الوطن»، مزايا العملة البلاستيكة الجديدة، وشكلها النهائي وفقاً لما أعلنه البنك المركزي المصري.

التصميم النهائي لعملة الـ20 جنيها الجديدة

1- تتضمن توقيع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

2- تصميم الـ20 جنيها البلاستيكية سيراعي أن تكون بطريقة برايل لذوي الهمم، لسهولة قراءتها والتعرف عليها.

3- تتميز النقود البلاستيكية بما فيها الـ20 جنيها الجديدة، بالمرونة والقوة والسُمك الأقل.

4- تتميز بطول عمرها الافتراضي، الذي يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية المصنوعة من القطن.

5- تتميز بأنها مقاومة للماء، وأقل تأثرا بالأتربة، وصديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع.

6- مقاومة للتلوث مقارنة بفئات النقود الورقية المتداول، ويصعب تزييفها أو التلاعب بها.

7- تضمن شكل الـ20 جنيها البلاستيكية الجديدة تغييرا طفيفا عن مثيلتها التي تم عرض تصميمها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

8- تم تخفيف حدة الألوان التي اعترض عليها المواطنون، والمتمثلة في علامة الهولوجرام وهي إحدى العلامات العالمية المائية المستخدمة لتأمين البنكنوت والوثائق ضد التزييف.

9 - لا تحمل العلامة المائية الموجودة على الـ20 جنيها الجديدة أية شكلا جماليا أو لها أية دلالات أخرى كما يعتقد البعض.

ووفقاً لما قاله الخبير الاقتصادي بلال شعيب، فإن إصدار عملة جديدة، يؤكد أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو ترسيخ الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن إصدار العملة البلاستيكة الجديدة لا يلغي القديمة، وإنما سيتم تدولهم معا كما حدث في الـ10 جنيهات.

وتابع شعب: أن الـ10 جنيهات التي تم طرحها العام الماضي، حققت انتشارا ونجاحا واسعا، مؤكداً أنه سيتم التوسع في طرح العملات البلاستيكية تباعا نظرا للمزايا التي تتمتع بها.