قصف أوكراني على دونيتسك.. والطيران الروسي يرد بـ8 ضربات

قصفت القوات الأوكرانية، اليوم الأحد، منطقة كيروفسكي في مقاطعة دونيتسك، بـ5 قذائف من عيار 155 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبها، أحبطت «مجموعة شرق» بالجيش الروسي، محاولتين للهجوم من جانب الجيش الأوكراني على اتجاه زابوريجيا، ما أسفر عن تدمير أكثر من 12 دبابة وعربتي قتال مصفحتين وحوالي 70% من القوة المهاجمة، كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية العديد من الطائرات بدون طيار «مسيرات» المعادية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بيسكوف: بوتين مستعد لإجراء أي اتصالات لحل الأزمة

بدوره، وجه الطيران الحربي الروسي، 8 ضربات بالقنابل والصواريخ ضد القوات الأوكرانية على اتجاه كوبيانسك. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، نقلت عن جنود أوكرانيين، أن القوات فوجئت بتكتيكات اتبعها الجيش الروسي لم تتوقعها في هجومها المضاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، قال في وقت سابق، إن فلاديمير بوتين، مستعد لإجراء أي اتصالات لحل الأزمة الأوكرانية، مضيفا خلال مقابلة مع قناة «آر تي العربية»، إن بلاده تتفق مع تصريحات مستشار ألمانيا أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن ضرورة الحفاظ على قنوات الاتصال مع «موسكو»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي المجر، أشار المتحدث باسم رئيس الوزراء جيرجي جويياش، إلى أن أوكرانيا تنتهك حقوق الأقلية المجرية في مقاطعة ترانسكارباتيا، موضحا أن بلاده لا تعتبر أن هذه الممارسات تقود إلى أوروبا.