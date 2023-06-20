ميمي جمال: اسمي الحقيقي أمينة.. وبعد وفاة زوجي «حسيت ظهري اتقسم»

قالت الفنانة القديرة ميمى جمال، إن والدتها من أصول يونانية، واسمها «ستلا»، لكن والدها مصري واسمه مصطفى، وكشفت عن اسمها الحقيقي الذي أخفته بسبب اسمها الفني، وهو «أمينة» مصطفى جمال.

عمارة الأيمبوليا

وأضافت ميمى جمال، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثى ببرنامج «واحد من الناس»، الذي يذاع على قناة الحياة: «كان المخرج عز الدين ذو الفقار هو الذي أطلق علي اسم ميمي، عندما كنت صغيرة، وكان هناك فيلم شادي بعنوان (أقوى من الحب) طلب منى أن أذهب إلى مبنى الأيمبوليا لرؤية المخرج، وأخبرني أنه يريد طفلة تعيش في عمرها دون غناء ورقص».

الوسط الفني اتغير

وقالت: «أنا بعد ما حسن توفى، قعدت 6 سنين في البيت، وبطلت كل حاجة، ولما رجعت للتمثيل تاني، وحسيت كأني لسه وجه جديد، وحسيت أن الوسط الفني اتغير».

وأشارت إلى أن زوجها الفنان الراحل حسن مصطفى، كان شديد الطيبة ومحبا لأبنائه، وكان يعطي النصيحة مجردة، ودائم التعبد والصلاة.

وعن وفاة زوجها، قالت ميمي جمال: «أنا بعد وفاته حسيت إن ظهرى اتقسم».

وأضافت: «تزوجت بناتي، أنا جدة، ولدي ثلاثة أحفاد، فتاتان وصبي، كنت سعيدة بزفاف حفيدتي، لكن حفل زفاف اليوم لا يشبه أي شيء في الماضي».