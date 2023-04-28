ميمي جمال: حكاية مسلسل علاقة مشروعة متشابكة ومشوقة

كشفت الفنانة ميمي جمال عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل علاقة مشروعة، الذي جرى عرضه في موسم رمضان 2023، قائلة: «العلاقة بين ياسر جلال ومي عمر في المسلسل قديمة أوي وقصة حب من طرف واحد، لكنه رفض يتجوزها لأنه متجوز بالفعل، وعلشان تضايقه راحت أتجوزت شريكه».

بعض السيدات يخططن للإيقاع برجل متزوج

وأضافت ميمي جمال ، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن بعض السيدات يخططن للإيقاع برجل متزوج، كما يفعل بعض الرجال عندما يضعون سيدة في رأسهم، متابعة: «الوحش في الموضوع لما تكون الراجل متجوز، الست لما تخطط أنها تتجوز راجل فاضي ممكن يبقى عادي».

وأشارت إلى أن حكاية المسلسل متشابكة، لكنها مشوقة، متابعة: «الستات بتضايق لما بيلاقوا الراجل بيحب على مراته»، موضحة: «نعيش في مجتمع يوجد به أحيانا الزوجة الأولى والثانية، سواء كان ذلك مستحبا أم لا».

العلاقة مع ياسر جلال

لفتت إلى أن العلاقة الجيدة التي جمعتها مع ياسر جلال في المسلسل رغم أنها تجسد حماته، نابعة من أنه كان يعاملها كأم، كما أنها كانت تحبه وتدافع عنه في أحلك الظروف.