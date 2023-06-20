يوسف الحسيني: القاهرة عاصمة القرار في الشرق الأوسط

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن القاهرة عاصمة القرار في الشرق الأوسط، وليس فقط في المنطقة العربية، إذ أنها عاصمة الدولة القادرة على وضع وجهات النظر، وتفعيل وجهة النظر، وإقناع كل المحيطين بهذه الوجهة أو هذا القرار.

عاصمة القرار

أضاف «الحسيني»، خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، المذاع عبر الفضائية «الأولى»، أن وجود القاهرة كعاصمة للقرار في الشرق الأوسط، هذا أمر لا يحدث بين يوم وليلة، وإنما أمر يحتاج لأمور كثيرة من أجل تطبيق هذا الأمر، موضحا أن القاهرة أصبحت عاصمة قرار، مثلها، مثل واشنطن، ولندن، وباريس، وموسكو في الوقت الحالي بعد أن فرضت نفسها.

الشرق الأوسط

وتابع يوسف الحسيني، يوجد أكثر من 20 قرارا يمكن الحديث عنها، تم اتخاذه وتفعيلها واستقرارها داخل الشرق الأوسط، بقرار من مصر، من القاهرة، وبسبب وجهة النظر المصرية.

وأردف أن وضع مصر الجيوسياسي، يكسب الدولة قوة حقيقية، وهو جزء من قوة مصر ومعاييرها الشاملة في الوقت الحالي، لافتا إلى أن وضع مصر الجيوسياسي أعطاها مرونة سياسية أكثر من دول أخرى مختلفة.