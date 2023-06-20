بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة.. تعليمات بمراجعة الكاميرات

بدأت امتحانات اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة 2023، قبل قليل في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بكاميرات، ووسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب والمعلمين والملاحظين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة، حيث بدأ الامتحان في تمام التاسعة صباحا ويستمر لمدة ساعتين.

امتحانات اللغة الأجنبية الثانية.. مراجعة الكاميرات

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رُؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، مشددًا على مسئولية رؤساء اللجان عن تشغيل الكاميرات منذ بداية الامتحانات وحتى نهايتها.

تعليمات مهمة لرؤساء اللجان

وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تعليمات لرؤساء اللجان لضمان سير العملية الامتحانية بانضباط والتصدي لأي معوقات أثناء أداء الامتحانات ومن بينها الآتي:

- التفتيش الدقيق وإعادة تدوير العمال بالمدارس ومواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحان والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية «هاتف محمول- سماعات - ساعات سمارت أو إلكترونية».

- التأكيد على الملاحظين بالتنبيه على الطلاب بعدم الحل في كراسة الأسئلة، لأنه لا يعتد بها.

- التظليل بالقلم الجاف في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط.

- التنبيه على الملاحظين بعدم ترك أية كراسات أسئلة تخص الطلاب الغائبين داخل الصناديق وتسليمها لرئيس اللجنة.

- مراجعة تطابق جميع نماذج الامتحانات (أ،ب،ج،د) مع نماذج الإجابة الخاصة بكل نموذج.

- الالتزام بالدقة في توزيع أوراق الأسئلة والإجابة خاصة بالنسبة للمواد التي لها تراجم.