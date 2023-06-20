وأنت في بيتك.. طرق التقديم على 3428 فُرصة عمل بـ10 محافظات

يهتم الشباب والخريجون بالتقديم على الوظائف المختلفة فور الإعلان عنها، ومنها ما كشفت عن تفاصيله وزارة العمل، إذ أعلنت تلقيها طلبات من 44 شركة قطاع خاص في 10 محافظات لشغل 3428 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة.

ويمكن التقديم على فرص العمل المعلن عنها من قبل وزارة العمل خلال شهر يونيو 2023، إذ وجه الوزير جميع المديريات بمتابعة هذه الوظائف لحين استلامها من راغبي العمل، وتحرير العقود مع صاحب العمل.

كيفية التقديم على فرص العمل

وعلى الراغبين في التقديم على فرص العمل المعلن عنها، التوجه إلى وزارة العمل في 3 شارع يوسف عباس في مدينة نصر، أو المديريات التابعة للوزارة، أو من خلال مكاتب العمل التابعة للمديريات.

كما يمكن التقديم إلكترونيا من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة.

وتتوافر فرص العمل في 10 محافظات وفقا لما ذكرته الوزارة في بيان لها، وهي:

القاهرة

دمياط

الغربية

السويس

بورسعيد

القليوبية

الشرقية

البحر الأحمر

سوهاج

أسيوط

التخصصات المطلوبة

والوظائف المطلوبة في التخصصات الآتية:

مهندسين مكتب فني، ومحاسبين، ومراقب جودة، وعمال إنتاج، وعضو فريق، ومندوبين توصيل، وأخصائيين اجتماعيين، ومدرسين جميع التخصصات، وأفراد أمن بمواقع مميزة، ومشرفين رياض أطفال، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين.