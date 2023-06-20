مقتل طيار أردني إثر تحطم طائرة عسكرية أثناء رحلة تدريبية

أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، مقتل الرائد الطيار علي أحمد محمود الحراسيس، من مرتبات سلاح الجو الملكي، إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي، أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطراريا في منطقة البقعة، ظهر أمس الاثنين.

الطائرة تابعة لسلاح الجو الملكي

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الرائد الطيار الراحل.

وكان مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قد أعلن أمس تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي، أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة، دون حدوث إصابات بين المدنيين.

وأشار المصدر إلى أنه نتج عنه تحطم الطائرة، وإصابة طياريها الذين جرى إخلائهما إلى مدينة الحسين الطبية وحالتهما العامة متوسطة.