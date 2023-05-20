مفتي الأردن يعلن موعد أول أيام ذي القعدة 1444.. اعرف متى يحل عيد الأضحى

كشف مفتي الأردن الشيخ عبدالكريم الخصاونة، مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية موعد أول أيام ذي القعدة لعام 1444 هجرية، بعد استطلاع هلال الشهر المبارك، مما يعني أنَّه تفاصلنا أسابيع قليلة عن عيد الأضحى المبارك.

مفتي الأردن تكشف أول أيام ذي القعدة

وكانت دار الإفتاء الأردنية، قد أعلنت أنَّها استطلعت هلال شهر ذي القعدة المبارك، ليعن مفتي الأردن أن غد الأحد هو أول أيام ذي القعدة 1444 الجاري، وفق ما نشر بوكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

موعد عيد الأضحى بالأردن

وفق المتوقع فلكيًا، فإن موعد عيد الأضحى المبارك 1444 للعام الجاري في الأردن، يفصلنا عنه نحو 40 يومًا، أي أنه يتوقع أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 28 يونيو وحتى الأول من يوليو 2023، فيما يكون يوم الثلاثاء 27 يونيو المقبل هو يوم عرفة.

ووفق أجندة العطلات الرسمية بالمملكة الهاشمية، فإنَّه يحصل العاملين على إجازات رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك بداية من يوم الثلاثاء 27 يونيو الموافق 9 ذي الحجة، وتستمر لمدة 5 أيام، وحتى السبت 13 ذي الحجة الموافق 1 يوليو المقبل.

عادات الأردن في عيد الأضحى

وللشعب الأردني اهتمام خاص في الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بداية من الأضاحي التي يتسارع إليها المسلمين لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، وتجتمع الأسر في منزل رب الأسرة «الجد أو الأكبر سنًا في العائلة» وتقوم السيدات بصنع موائد عامرة، والتي يكون الطبق الرئيسي بها طعام المنسف المكون من الأرز ولحم الضأن.