أبرز معلومات عن مسرحية كيبويد قبل عرض الموسم السابع في عيد الأضحى

نجاح كبير حققه العرض المسرحي خطة كيبويد، خلال الموسم السابع، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه على مدار 6 مواسم سابقة، وقد أكد مخرج العرض أحمد فؤاد، أن العرض سيتم إعادته ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

إعادة عرض مسرحية خطة كيوبيد الموسم السابع ثاني أيام عيد الأضحى

مسرحية كيبويد حققت أعلى إيرادات على مدار 132 ليلة، واستقبل المسرح مئات من الزوار.

قصة مسرحية خطة كيبويد

خطة كيوبيد يناقش العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار يجمع بين التراجيديا والكوميديا، ويبدأ الصراع بين الطرفين بكل المشكلات التي يمر بها كلاهما.

أبطال مسرحية خطة كيبويد

العرض بطولة كريم الحسيني، وعبدالمنعم رياض، ونوال سمير، وأمنية حسن، وديكور أحمد أمين، وإضاءة أبو بكر الشريف، وأزياء رباب البرنس، وتنفيذ ديكور وأزياء مي كمال، وموسيقى تامر عبدالمجيد، ومساعد مخرج تحت التدريب ياسمين علي، ومساعد إخراج دعاء حسين، ومخرج منفذ نور محيي فهمي، وتأليف وأشعار عبدالله الشاعر، وإخراج أحمد فؤاد.