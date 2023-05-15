دعاء الامتحان للأبناء.. اللهم علمهم ما جهلوا

تشهد المراحل التعليمية المختلفة هذه الأيام، انعقاد امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023، كما تفصلنا أيام قليلة عن موعد امتحانات الثانوية العامة، والتي من المقرر انعقادها منتصف الشهر المقبل، وهي فترة يبحث فيها الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم عن دعاء الامتحان للأبناء، الذي يمكن أن يتقربوا به إلى الله عز وجل، من أجل تسهيل الامتحانات عليهم.

دعاء الامتحان للأبناء

لا توجد صيغة محددة أو مخصصة لـ دعاء الامتحان للأبناء، ولكن هناك العديد من صيغ الأدعية التي يمكن أن يستخدمها ولي الأمر من أجل الدعاء للأبناء طوال فترة الامتحانات.

ويمكن الدعاء للأبناء في فترة الامتحانات بأن نقول: «اللهم علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض، إنك سميعٌ مُجيبٌ، اللهم يا معلم موسى- عليه السلام- علمهم، ويا مفهم سليمان- عليه السلام- فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتيهم الحكمة وفصل الخطاب».

أدعية للأبناء خلال الامتحانات

ومن أبرز الأدعية للأبناء أيضا في فترة الامتحانات، «اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم الحكمة والعلم النافع، وزين أخلاقهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى، وجملهم بالعافية».

كما يمكن للآباء أن يرددوا دعاء حفظ الأبناء بشكل عام، بأن يقولوا:«اللهم عافهم في أبدانهم ظاهرًا وباطنًا، واحفظهم من كل سوءٍ ومكروهٍ، وعافهم في أنفسهم ودينهم ودنياهم وأخلاقهم، وارزقهم عيشًا قارًّا ورزقًا دارًّا، اللهم جنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم مُن علي ببقاء أولادي، وبإصلاحهم لي، وبإمتاعي بهم، وأمدد في أعمارهم مع الصحة والعافية في طاعتك ورضاك».