دعاء ليلة الامتحان بأكثر من صيغة.. «ارزقني يا الله الحكمة والمعرفة»

دعاء ليلة الامتحان من الأدعية التي تحقق الاطمئنان والاستقرار النفسي قبل دخول اللجنة، لذا نرصد بعض الأدعية التي يمكن للطالب باختلاف مراحلهم الدراسية ترديدها خلال انطلاق ماراثون الثانوية العامة.

دعاء ليلة الامتحان

- اللهم الهمني علما أعرف به أمرك، وأعرف به نواهيك.

- ربي افتح لي أبواب حكمتك، وأنشر عليّ من رحمتك وامنن عليّ بالحفظ والفهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.

ومن تلك الأدعية أيضا «يا حي يا قيوم، رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد أشرف المرسلين، على الله عليه وسلم، أسألك أن تكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم، ارزقني يا الله الحكمة والمعرفة والعلم، وثبات الذهن والعقل والحلم».

كما يمكن للطلاب أن يرددوا تلك الأدعية قبل الامتحان: «اللهم خذ بيدي في المضايق، واكشف لي وجوه الحقائق ووفقني لما تحبه وترضاه، واعصمني من الزلل وألطف بي واغفر لي خطاياي، وكن جواري يا لطيف يا خبير».

«اللهم افتح لنا بابك، ويسر لنا أسبابك، واصرف عنّا عذابك وأجزنا جنتك وثوابك، وارزقنا من حيث لا ندري ولا نحتسب، وأيضاً، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شر ولا أذى وهو السميع العليم، بسم الله على نفسي وعقلي، بسم الله مما أخاف وأحذر، اللهم إني أعوذ بك من كل سوء».

بالإضافة إلى دعاء «اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك وفضلك».