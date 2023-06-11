أزهري لقناة الناس: دعاء يساعد على الفهم والاستذكار للطلاب قبل الامتحان

استعرضت قناة الناس دعاء لأحد علماء الأزهر، يساعد طلبة العلم والدارسين وطلاب المدارس والجامعات على حسن الاستذكار، خاصةً طلاب المرحلة الثانوية.

دعاء لطلبة الثانوية يعالج من كثرة النسيان

وقال الدكتور هيثم رمضان، إمام مسجد عمرو بن العاص، أحد علماء الأزهر، في دعائه الذي وصفه بأنه دعاء مهم لـ طلبة الثانوية العامة ولكل شخص يعاني من كثرة النسيان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «البيت» على «قناة الناس»، «اللهم ارزقهم القمة في درجات العلم، اللهم اكتب لهم النجاح والتوفيق واجعل التوفيق والسداد حليفًا لهم».

يسِّر يا رب كل عسير وألهمهم الإجابة

تابع عالم الأزهر الشريف في دعائه، «اللهم يسِّر لهم كل عسير وألهمهم الإجابة الصحيحة واكتب لهم فرحة النجاح والتوفيق واليسر في أيامهم المقبلة، وألهمهم الفهم والحفط والاستيعاب».

وأضاف، «اللهم إني اسألك لهم فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتهم عامرةً بذكرك وقلوبهم عامرةً بخشيتك، اللهم إنا ندعوك يا ذا الجلال والإكرام أن توفق أبناءنا وبناتنا في امتحانهم وأعطهم مرادهم وثبت قلوبهم على الإيمان وأعنهم على النجاح يا رب العالمين».

واختتم دعاءه قائلاً، «يا من يُجيب دعوة الداعِ إذا دعاك.. يا من لا ترد أحد من خلقك إذا رفع يده إليك.. تقبل منهم ويسر أمرهم ووفقهم لما تحب وترضى، اللهمَّ فرح الآباء والأمهات بالتوفيق لأبناءهم وبناتهم، رب أدخلهم مدخل صدق وأخرجهم مخرج صدق واجعل لهم من لدنك نصيراً».