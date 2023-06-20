كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توزيع درجات امتحان اللغة الألمانية للصف الثالث الثانوي 2023، والذي يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم باللجان الامتحانية، وفقا للجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ إذ بدأ الامتحان في التاسعة صباحا، ويستمر لمدة ساعتين.

توزيع درجات امتحان اللغة الألمانية للصف الثالث الثانوى 2023

وأوضحت الوزارة، أن توزيع درجات امتحان اللغة الألمانية للصف الثالث الثانوي 2023 للأسئلة المقالية والموضوعية «اختيار من متعدد»، كالتالي:

- 40 درجة.. الدرجة الكلية لامتحان اللغة الألمانية للصف الثالث الثانوي 2023.

- 34 درجة.. الدرجة الكلية للأسئلة الموضوعية.

- 6 درجات ..الدرجة الكلية للأسئلة المقالية.

وزير التعليم يتابع امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالشرقية

في السياق ذاته، يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023، امتحان اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والانجليزية» في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، وسط توجيهات من وزارة التربية والتعليم بمراجعة الكاميرات قبل وبعد انتهاء امتحانات اللغة الثانية.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على التنبيه على الطلاب بتظليل أرقام الجلوس بالبابل شيت وليس ورقة الأسئلة، مؤكدة عدم الاعتداد بأي إجابة في كراسة الأسئلة، فضلا عللى أنه يجرى التظليل بالقلم الجاف .

ويتابع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحانات اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة من محافظة الشرقية؛ إذ من المقرر أن يتفقد الوزير عددا من لجان الامتحانات للاطمئنان على انضباط سير الامتحانات، والاستماع إلى أي ملاحظات من الطلاب والملاحظين.