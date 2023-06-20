عاجل.. «التعليم» تحقق في الأسئلة المزعوم تداولها للغة الفرنسية عبر جروبات الغش

قال مصدر مسؤول في فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، والمكلفة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة، إنّ الغرفة تتبع الصور المتداولة عبر صفحات الغش الإلكتروني عبر تليجرام، المزعوم أنّها لامتحان اللغة الفرنسية، وذلك بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان، الذي بدأ في التاسعة صباحا ويستمر لمدة ساعتين.

فريق مكافحة الغش يتتبع الأسئلة المتداولة

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال تأكد فريق مكافحة الغش الإلكتروني من الأسئلة المتداولة والمزعومة لمادة اللغة الفرنسية للثانوية العامة، سيتم ضبط المسؤولين عن تصوير ورق الأسئلة ونشرها عبر صفحات الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقا لقانون الإخلال بالامتحانات والتي تصل العقوبة فيه للحبس والغرامة.

وأشار المصدر، إلى أنّ هناك توجيهات لرؤساء اللجان بتشغيل كاميرات المراقبة مع بداية الامتحانات ومراجعتها مرة أخرة مع نهاية الامتحان، وعدم التهاون في الغش وتفتيش الطلاب باللجان.

يذكر أنّه جرى تداول ورقة عبر صفحات الغش قبل انطلاق الامتحان بساعات، تردد أنّها للامتحان الذي انطلق في التاسعة صباحا، وهو ما نفته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكدت أنّ الورقة المزعومة لامتحان العام الماضي، ولا تمت لامتحان هذا العام بصلة.