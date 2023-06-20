«التموين»: المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 6 أشهر

كشف تقرير مرفوع إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، عن حجم المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية كافة، ومدى كفاية مخزون السلع لحاجة الاستهلاك المحلي.

حجم مخزون السلع الغذائية الأساسية

وذكر التقرير أن حجم المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية بوجه عام يكفي حاجة الاستهلاك لمدة تتراوح من 4 أشهر لبعض السلع، و6 أشهر لسلع أخرى، كالتالي:

** حجم المخزون من سلعة القمح 6 أشهر.

** حجم المخزون من سلعة الزيت يكفي مدة 4 أشهر.

** حجم المخزون من سلعة الأرز يكفي مدة 4 أشهر.

** حجم المخزون من سلعة السكر يكفي مدة 6 أشهر.

** حجم المخزون من اللحوم الحية يكفي مدة 3 أشهر.

** حجم المخزون من اللحوم المجمدة يكفي مدة 4 أشهر ونصف.

** حجم المخزن من الدواجن المجمدة يكفي مدة 4 أشهر.

تزايد التعاقدات على اللحوم الحية والمجمدة

وأشار تقرير الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى استمرار التعاقدات على اللحوم الحية والمجمدة والزيت، من أجل تأمين حاجة الاستهلاك، وضمان توافر احتياطي ومخزون كاف منهم، فضلا عن تزايد حجم الاحتياطي من سلع الأرز بحلول موسم حصاد الأرز في شهر سبتمر المقبل، مع تزايد حجم الاحتياطي من سلعة السكر، بحلول موسم حصاد القصب، الذي يحل موعده في شهر يناير من كل عام.