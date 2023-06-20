فيلم مغامرات كوكو يتذيل قائمة الإيرادات ويربح 592 جنيها أمس

لم يعد فيلم «مغامرات كوكو» قادرا على المنافسة بموسم عيد الفطر، حيث تذيّل المرتبة الأخيرة بين الأفلام المنافسة، وحقق 592 جنيها فقط أمس، حسب ما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أحداث فيلم مغامرات كوكو

تدور قصة فيلم مغامرات كوكو، في إطار كوميدي مليء بالخيال والمواقف غير المتوقعة، من خلال التركيز على عالم الحيوانات الناطقة، والصراع الأزلي بين الشر والخير، داخل عيادة متخصصة في علاج الحيوانات.

أبطال فيلم مغامرات كوكو

المخرج إسماعيل فاروق، جمع بين عدد من الأبطال خلال فيلم مغامرات كوكو، بطولة خالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وشيرين رضا، وأوس أوس، وطاهر أبو ليلة، وإيهاب فهمي، وعمر عبدالعزيز، ونانسي صلاح، تأليف إيهاب ناصر، وإخراج إسماعيل فاروق.

تمهيد لـ سحب فيلم مغامرات كوكو

ومن المقرر سحب الفيلم من دور العرض، تمهيدا لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك، حيث إنّ الأفلام ذات الإيرادات الضعيفة، سيتم رفعها من السينما قريبًا، كما حدث مع فيلم ساعة إجابة الذي تم سحبه مؤخرًا.