إيرادات ضعيفة لـ«19 ب» و«مغامرات كوكو» في دور العرض أمس

تذيل قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما أمس السبت، فيلمي 19 ب، ومغامرات كوكو، الأمر الذي يهدد بسحبهما من دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لاستقبال موسم أفلام عيد الأضحى 2023، إذ حقق «19 ب» إيرادات أمس تقدر بـ636 ألف جنيه، وإيرادات «مغامرات كوكو» 404 جنيهات، فيما تصدّر القائمة «شوجر دادي» بإيرادات 183 ألفًا و106 جنيهات، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم مغامرات كوكو

فيلم مغامرات كوكو، بطولة بيومي فؤاد، وشيرين رضا، وخالد الصاوي، وأس أس، طاهر أبو ليلة، وإيهاب فهمي، وعمر عبدالعزيز، ونانسي صلاح، من تأليف إيهاب ناصر، وإخراج إسماعيل فاروق.

تدور قصة الفيلم في إطار من الخيال والكوميديا، من خلال عالم الحيوانات الناطقة وتجسيد الصراع بين الخير والشر، من خلال عيادة طبية لعلاج الحيوانات، وتحدث مفاجآت غير المتوقعة.

أبطال فيلم 19 ب

فيلم 19 ب، بطولة سيد رجب، وناهد السباعي، وفدوى عابد، وأحمد خالد صالح، ومجدي عطوان، وماهر خميس، من تأليف وإخراج أحمد سيد عبدالله، وتدور أحداثه من خلال حارس فيلا مهجورة يعيش حياة هادئة حتى يلتقي شابًا، وتتحول حياته لجحيم.