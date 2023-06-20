القبض على سائق تسبب في وفاة مسن أثناء عبور الطريق بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط سائق تسبب في وفاة مسن أثناء عبور الطريق في منطقة الخليفة، وتم التحفظ على السيارة والسائق وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول مسن مصاب بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، بالإضافة إلى نزيف خارجي بادعاء حادث سيارة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه.

التحريات

وكشفت التحريات بأنه أثناء عبور المسن «حسن م» في العقد السابع من العمر، للطريق صدمته سيارة وتمكن قائدها من الهرب، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسيارة المتسببة في الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.