موعد إتاحة نموذج إجابة امتحان اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان نموذج إجابة امتحان اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2023، الذي أداه طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، وفقا للجداول المعتمدة والمعلنة رسميا من وزارة التربية والتعليم.

نموذج إجابة امتحان اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2023

وأكدت وزارة التعليم، أنّه سيتم إتاحة نموذج إجابة امتحان اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2023، بعد الانتهاء من امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023 عبر موقعها الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حرصًا من الوزارة على مصلحة الطلاب والحفاظ على تركيزهم وعدم تشتتهم.

مراجعة نموذج إجابة امتحان الفرنساوي من قبل خبراء

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ نموذج إجابة امتحان اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2023، تم مراجعته قبل بدء الامتحان من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء متخصصين في مادة اللغة الفرنسية، لافتاً إلى أنّه سيتم بدء تصحيح امتحان اللغة الفرنسية بعد إقرار الخبراء ومراجعة نموذج الإجابة.

ووجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيهات مهمة وعاجلة لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، قبل امتحان اللغة الفرنسية مراجعة تطابق جميع نماذج الامتحانات (أ، ب، ج، د) مع نماذج الإجابة الخاصة بكل نموذج تمامًا، والالتزام بالدقة في توزيع أوراق الأسئلة والإجابة خاصة بالنسبة للمواد التي لها تراجم.

كما وجّهت وزارة التربية والتعليم، رؤساء اللجان بالتأكد من جمع أوراق الإجابة (البابل شيت والمقالي) الخاصة بامتحان اللغة الفرنسية، موجّهًا بعدم مغادرة رئيس اللجنة قبل التأكيد على تسليم الطلاب الورقتين معا.